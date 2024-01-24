«Свет, который ведет через кромешную тьму и дарит крылья», — памятный ролик в день снятия блокады Ленинграда появился в сети

За время блокады ЗАГСы зарегистрировали больше 14 тысяч пар.
В субботу, 27 января, исполняется 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда.
Блокада стала одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Люди в те времена продемонстрировали невиданную силу духа, мужество и стойкость.
Еще одной силой, которая дарила надежду, поддерживала в трудные минуты и согревала сердце, была любовь. Именно ей и посвящен ролик, опубликованный в официальном паблике Республики Карелия.
«Мы чтим память советских воинов, героически сражавшихся за Ленинград, самоотверженных тружеников, в нечеловеческих условиях работавших в блокадном городе, жителей, стойко переносивших невзгоды, и скорбим обо всех погибших», — написали в сети.
Власти Карелии пожелали здоровья и долголетия ныне живущим ветеранам.
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