Светлана Лобода показала "трюки" с силиконовыми частями тела

Певица откликнулась на появление Джареда Лето с аксессуаром в виде своей головы. Светлана Лобода показала, что она в своем шоу использовала этот прием.

Образ 47-летнего Джареда Лето на Балу Института костюма Met Gala, который состоялся в Нью-Йорке, оказался одним из самых обсуждаемых. Американский музыкант и актер принес с собой необычный аксессуар, которым заменил сумку. Лето позировал фотографам, держа в руках силиконовую копию собственной головы.

Сегодня Светлана Лобода показала своим поклонникам снимки, которые были сделаны во время ее шоу. На них певица делала на сцене различные трюки с несколькими силиконовыми копиями своей головы, пишет Cosmopolitan.



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"Приятно быть в тренде", – написала в Instagram Светлана.