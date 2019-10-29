Светлана Лобода приручила волка (ФОТО)

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Чтобы удивить поклонников, певица позировала на съемочной площадке с волком.
Бывшая солистка группы "ВИА Гра2 готовит для фанатов очередной видеошедевр. Блондинка приступила к съемкам клипа на композицию "Танцы с волками". Артистка появилась в кадре с живым хищником, пишет Cosmopolitan.
На Лободе было длинное серебристое платье с капюшоном и меховая накидка.
"Теперь ты мой. Приручаю", – написала в Instagram звезда.
Лобода добавила, что ей не было страшно остаться один на один с хищником, но она испытала волнение.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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