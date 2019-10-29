Светлана Лобода приручила волка (ФОТО)

Чтобы удивить поклонников, певица позировала на съемочной площадке с волком.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра2 готовит для фанатов очередной видеошедевр. Блондинка приступила к съемкам клипа на композицию "Танцы с волками". Артистка появилась в кадре с живым хищником, пишет Cosmopolitan.

На Лободе было длинное серебристое платье с капюшоном и меховая накидка.



"Теперь ты мой. Приручаю", – написала в Instagram звезда.

Лобода добавила, что ей не было страшно остаться один на один с хищником, но она испытала волнение.