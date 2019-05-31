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Новости. Общество
21:30, 31 Мая 2019
фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода в кожаном купальнике показала пресс

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Певица в отпуске находит время на занятия спортом.

"Суперзвезда" отечественного шоу-бизнеса показала интригующее фото в кожаном купальнике. Черный лиф и шорты с высокой посадкой на ремне идеально сели на спортивной и подтянутой фигуре певицы, пишет Cosmopolitan.

"Качаю пресс. Хочу быть красивой. Скоро премия МузТВ", – сообщила Светлана Лобода.


instagram.com/lobodaofficial

Поклонники блондинки отметили, что ее стройная фигура и мышечный корсет выше всяких похвал. Светлана поделилась коротким видео с тренировки, дав понять, что такие формы – это результат постоянной работы над собой. Певица выполнила приседания плие. Это упражнение полезно для мышц бедер и ягодиц.

Лобода также обнародовала кадры милой семейной прогулки по берегу моря. Младшую дочь Тильду певица не показала, зато поделилась забавным видео, на котором старшая дочь Ева пытается обрызгать водой маму. Девочка радостно сообщила, что они на море,и пожелала всем удачи. Светлана позволила себя немного подурачиться, сделав ритмичные движения под шум прибоя.

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