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Светофор в центре Петрозаводска грозит обрушиться на головы горожан (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:20, 09 Мая 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК
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Конструкция светофора на площади Кирова в Петрозаводске раскачивается на ветру и может обрушиться.

На главной петрозаводской площади расположен светофор, конструкция которого плохо закреплена и раскачивается на ветру. Очевидцы зафиксировали объект на видео. Ролик размещен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Где гарантия, что вот этот светофор не упадёт кому-нибудь на голову или авто?!», — задает вопрос автор поста и подчеркивает, что в центре города будут проходить праздничные мероприятия.

Ранее сообщалось, что вандалы пытались разгромить светофоры в городе горняков в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
наташка
2021-05-09 09:41:33
Лужи закончились. Начали светофоры фотографировать
Саныч
2021-05-09 09:25:53
А может и не обрушиться. А еще воробей может мимо пролететь. Куча новостей.
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