Светофор в центре Петрозаводска грозит обрушиться на головы горожан (ВИДЕО)

Конструкция светофора на площади Кирова в Петрозаводске раскачивается на ветру и может обрушиться.

На главной петрозаводской площади расположен светофор, конструкция которого плохо закреплена и раскачивается на ветру. Очевидцы зафиксировали объект на видео. Ролик размещен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Где гарантия, что вот этот светофор не упадёт кому-нибудь на голову или авто?!», — задает вопрос автор поста и подчеркивает, что в центре города будут проходить праздничные мероприятия.

Ранее сообщалось, что вандалы пытались разгромить светофоры в городе горняков в Карелии.