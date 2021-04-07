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Вандалы пытались разгромить светофоры в городе горняков в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
14:35, 08 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте «Костомукшский городской округ»
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Светофоры на одном из перекресток в Костомукше пострадали от хулиганов.

В Костомукше зафиксирован очередной акт вандализма. На этот раз пострадал светофоры на перекрестке Парковая – Интернациональная, сообщили в официальном паблике администрации городского округа.

Как отметили местные власти, ремонт светофоров потребует от администрации Костомукши финансовых затрат, которые можно было бы направить на то, чтобы сделать город лучше и красивее к майским праздникам.

"Не стоит также забывать, что светофоры – это наша безопасность на дорогах, которая пострадала из-за необдуманных действий хулиганов", - пишут в паблике.

Ранее вандалы изуродовали стены Детской музыкальной школы и сетевого магазина в Костомукше.

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