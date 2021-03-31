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Вандалы изуродовали стены Детской музыкальной школы в городе горняков в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
16:10, 01 Апреля 2021
фото: © 64parallel.ru
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В Костомукше полиция ищет вандалов, испортивших ночью стены здания Детской музыкальной школы.

В ночь с 31 марта на 1 апреля неизвестные расписали здание Детской музыкальной школы в Костомукше. Директор школы Ирина Полуянцевич сообщила, что заявление о вандализме уже направлено в полицию, правоохранители разбираются в произошедшем. На здании тира, центральной библиотеки и Антикайнена, 19 установлены камеры наружного видеонаблюдения, которые могли зафиксировать "художников". Об этом пишет сетевое издание "64 параллель".

 

Администрация музыкальной школы также просит очевидцев совершенного акта вандализма сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (81459) 5-17-27, 8 (81459) 9-71-57 или директору учреждения — 8 (911) 662-39-61.

 

Напомним, это уже второй случай вандализма за последние две недели в Костомукше. Недавно неизвестные испортили стены сетевого магазина на Ленина, 4.

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