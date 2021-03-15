Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пьяный водитель разъезжал по поселку в Карелии
15.03.2021 18:00
В Петрозаводске завершилась реконструкция спортшколы №5 2
15.03.2021 18:20
Командир МКС показал, как выглядит из космоса Онежское озеро в Карелии (ФОТО) 16
Сегодня 07:25
В первый класс по новым правилам
Сегодня 09:40
Еще одна машина разбита глыбой льда в центре Петрозаводска 23
Сегодня 13:17
Стало известно, на сколько подорожал отдых на российском юге 1
15.03.2021 19:40
Сосульки в центре Петрозаводска обещают увеличить число своих жертв (ФОТО) 9
Сегодня 06:40

Вандалы ночью расписали здание в городе горняков в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
15:04, 16 Марта 2021
фото: © паблик Вконтакте "Костомукшский городской округ"
Загрузка...

В Костомукше ищут вандалов, испортивших здание одного из сетевых магазинов.

Об акте вандализма, совершенного минувшей ночью в Костомукше, сообщили в официальном паблике администрации Костомукшского городского округа. Вандалы расписали здание сетевого магазина на улице Ленина.

"Вот таким предстало взору горожан здание магазина "Магнит" по улице Ленина сегодня утром. Заявление уже направлено в полицию. Идет разбирательство", - пишут в паблике, где разметили фото испорченного здания.

Ранее росгвардейцы поймали вандалов, разрисовавших стены на стадионе в центре Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-16 16:38:34
Опять не печатает? Зря. Делаю вам рейтинг и законы жанра знаю.
zanoza
2021-03-16 15:42:28
Надо же куда-то деть неуёмную энергию подросткам. Много ли в Костомукше молодёжных и подростковых клубов или бесплатных спортивных секций? Возмущения здесь не уместны, нужно бороться не с вандалами, а с причиной вандализма.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
12.03.2021, 14:20
Дети-сироты остаются бездомными

Аналитика

Сегодня 14:45
Капитал
"Боль в спине? Лечите правильно!"
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
"Выковыривание изюма из булки" 1
Сегодня 14:40
В первый класс по новым правилам
Сегодня 09:40
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 8
15.03.2021 06:20
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 8
12.03.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2021 15:20
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»