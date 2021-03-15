Вандалы ночью расписали здание в городе горняков в Карелии (ФОТО)

В Костомукше ищут вандалов, испортивших здание одного из сетевых магазинов.

Об акте вандализма, совершенного минувшей ночью в Костомукше, сообщили в официальном паблике администрации Костомукшского городского округа. Вандалы расписали здание сетевого магазина на улице Ленина.

"Вот таким предстало взору горожан здание магазина "Магнит" по улице Ленина сегодня утром. Заявление уже направлено в полицию. Идет разбирательство", - пишут в паблике, где разметили фото испорченного здания.

Ранее росгвардейцы поймали вандалов, разрисовавших стены на стадионе в центре Петрозаводска.