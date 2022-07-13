«Светофор зарос, ничего не видно»: в Петрозаводске жалуются на плохую видимость сигналов (ФОТО)

На перекрестке возле автовокзала Петрозаводска пешеходы жалуются на заросший зеленью светофор.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фото перекрестка улиц Чапаева и Муезерской. Как видно на фотографиях, светофор, обслуживающий пешеходный переход через улицу Чапаева со стороны автовокзала, практически незаметен из-за зелени.

«Весь светофор зарос, ничего не видно. Кто должен спиливать эти кусты?», — спрашивает автор фото.

Ранее появилась информация, что светофор за 4,4 миллиона рублей установят на аварийном перекрестке Петрозаводска до конца лета.