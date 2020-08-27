Светофоры на Лесном проспекте не будут работать еще несколько дней

Напомним, 27 августа на Лесном проспекте в районе дома № 51, а также пересечения с Суоярвским шоссе перестали работать светофорные объекты из-за аварийного отключения электроснабжения.

Энергетики все еще восстанавливают элементы электросетей. Ремонт потребует времени. Поэтому в ближайшие дни, в том числе на предстоящих выходных, указанные светофоры не будут функционировать.

Администрации Петрозаводска просит горожан быть внимательными на участке, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.