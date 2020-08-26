Автомобилистам: На Лесном проспекте не работают светофоры

Функционирование приостановлено в связи с аварийным отключением электроснабжения, сообщили в администрации Петрозаводска.

На Лесном проспекте в районе дома № 51, а также пересечения с Суоярвским шоссе временно не работают светофорные объекты.



Связано это с аварийным отключением электроснабжения.

Подрядчик уже занимается устранением проблемы.

Администрации Петрозаводска просит горожан быть внимательными на участке, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.