Автомобилистам: На Лесном проспекте не работают светофоры

Функционирование приостановлено в связи с аварийным отключением электроснабжения, сообщили в администрации Петрозаводска.
На Лесном проспекте в районе дома № 51, а также пересечения с Суоярвским шоссе временно не работают светофорные объекты.
Связано это с аварийным отключением электроснабжения.
Подрядчик уже занимается устранением проблемы.
Администрации Петрозаводска просит горожан быть внимательными на участке, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.
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