Светофоры на пересечении четырех автомагистралей в Петрозаводске будут выключены до вечера

В связи с ремонтом светофоров на пересечении улиц Правды, Калинина, Лыжной, а также Ключевского шоссе могут возникнуть затруднения в движении, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Светофоры будут выключены риентировочно до 20.00. К этому времени специалисты планируют завершить работы по обслуживанию.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также планировать пути объезда.