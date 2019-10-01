14:33, 01 Октября 2019
Светофоры на пересечении четырех автомагистралей в Петрозаводске будут выключены до вечера
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В связи с ремонтом светофоров на пересечении улиц Правды, Калинина, Лыжной, а также Ключевского шоссе могут возникнуть затруднения в движении, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Светофоры будут выключены риентировочно до 20.00. К этому времени специалисты планируют завершить работы по обслуживанию.
Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также планировать пути объезда.
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