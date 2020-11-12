Светофоры в центре Петрозаводска заработали в новом режиме

Изменения в работе светофоров на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской должны улучшить пропускную способность перекрёстка, сообщили в администрации города.

На перекрёстке ввели совмещённые фазы движения водителей и пешеходов. Они действуют при повороте транспорта направо с улицы Гоголя. Переход проезжей части по диагонали на перекрёстке запрещён. В целях обеспечения безопасности светофоры оснащены дополнительными секциями. Они предупреждают водителей о движении пешеходов. Кроме того, на переходах установлены дополнительные аншлаги, информирующие о введении нового режима работы светофора. Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрёстка.

Ранее светофоры на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской оснастили автоматизированной системой управления дорожным движением. На объектах смонтировали детекторы, позволяющие программному обеспечению интерактивно оценивать автомобильный трафик по всем направлениям и регулировать его в онлайн-режиме.

Напомним, режим работы светофоров на пересечении Ключевского шоссе с улицами Правды, Калинина и Лыжной изменился с 3 ноября.