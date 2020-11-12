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Светофоры в центре Петрозаводска заработали в новом режиме

Новости. Общество
09:24, 13 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Изменения в работе светофоров на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской должны улучшить пропускную способность перекрёстка, сообщили в администрации города.

На перекрёстке ввели совмещённые фазы движения водителей и пешеходов. Они действуют при повороте транспорта направо с улицы Гоголя. Переход проезжей части по диагонали на перекрёстке запрещён. В целях обеспечения безопасности светофоры оснащены дополнительными секциями. Они предупреждают водителей о движении пешеходов. Кроме того, на переходах установлены дополнительные аншлаги, информирующие о введении нового режима работы светофора. Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрёстка.

Ранее светофоры на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской оснастили автоматизированной системой управления дорожным движением. На объектах смонтировали детекторы, позволяющие программному обеспечению интерактивно оценивать автомобильный трафик по всем направлениям и регулировать его в онлайн-режиме.

Напомним, режим работы светофоров на пересечении Ключевского шоссе с улицами Правды, Калинина и Лыжной изменился с 3 ноября.

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Комментарии

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Наблюдатель
2020-11-13 11:08:14
На удивление, вчера вечером не увидел привычного затора в районе Кея. На самом перекрестке некоторые пешеходы еще идут по памяти, есть вероятность, что авто по Гоголя могут сбить их =) Днем таких "зомби" ДПС гоняли, но вечером никого не было, а в темно время суток эта ситуация опаснее...
Juniper59
2020-11-13 10:08:50
А, вон оно как.
Из ГОСТ Р 52289-2019, оказывается, убрали обязательность разделения пешеходного и автомобильных потоков...
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