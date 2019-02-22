Свежая статистика цен на вторичное жилье в Петрозаводске

Аналитики Flatfy опубликовали статистику стоимости квартир на вторичном рынке Петрозаводска. Сколько стоит жилье, как изменились цены за полгода, стоимость квартир в других городах – данные за январь.

Если проанализировать цены на квартиры в Северо-Западном федеральном округе России, можно увидеть, что Петрозаводск занимает шестую позицию. Касается это как вторичного жилья, так и рынка новостроек, на котором можно найти предложения от СФК, Стройинвеста КСМ, КФК №1 и других застройщиков. Купить квартиру в Петрозаводске можно в 2 раза дешевле, чем, например, в Санкт-Петербурге, но при этом цены на жилье здесь выше, чем в Архангельске или Калининграде. Изучить конкретные цены на недвижимость, сравнить предложения в разных городах, а также проанализировать изменение стоимости квартир можно с помощью свежей статистики за январь от поискового каталога Flatfy.

Цены на квартиры в Петрозаводске

Поисковик Флэтфай доказывает, что вторичка в Петрозаводске представлена достаточно большим количеством объявлений. Более 4,4 тысяч объявлений доступно потенциальным покупателям недвижимости в данный момент. Все они предлагают на продажу квартиры в разных районах города и сопровождаются фотографиями, подробным описанием и ссылкой на сайт-первоисточник.

Цены на вторичную недвижимость в Петрозаводске традиционно зависят от нескольких факторов: количество комнат и площадь, расположение и инфраструктура, планировка и свежесть ремонта. Дешевле всего в городе можно купить однокомнатную квартиру – средняя цена в январе была на уровне 26 509 USD. Людям, которым нужна «однушка» в Петрозаводске, поисковик Flatfy готов предложить более 1200 актуальных объявлений. При этом у потенциальных покупателей двухкомнатного жилья выбор немного больше – около 1,5 тысяч вариантов. Средние цены на такую недвижимость в январе 2019 года были на уровне 34 944 USD.

Что касается трехкомнатных квартир на вторичном рынке Петрозаводска, то в каталоге Флэтфай можно найти более 1000 актуальных предложений. В начале этого года владельцы такой недвижимости хотели получить за нее в среднем 48 328 USD. А вот четырехкомнатное жилье в городе представлено не слишком широко – всего около 400 вариантов. Средняя цена на просторную квартиру в Петрозаводске составила 53 160 USD.

Статистика от Flatfy позволяет сравнивать цены на вторичное жилье в разных городах. Например, в Ижевске в январе была отмечена такая стоимость квартир:

однокомнатные – 25 892 USD;

двухкомнатные – 36 403 USD;

трехкомнатные – 47 943 USD;

четырехкомнатные – 53 088 USD.

Очевидно, что в Петрозаводске и Ижевске цены находятся приблизительно на одном и том же уровне. При этом купить квартиру в Костроме, например, можно заметно дешевле:

однокомнатные – 22 819 USD;

двухкомнатные – 31 180 USD;

трехкомнатные – 39 970 USD;

четырехкомнатные – 47 960 USD.

Как изменились цены за 6 месяцев

Благодаря статистике от Flatfy можно не только изучать цены, но и отслеживать тенденции рынка, сравнивая стоимость квартир. Если говорить о Петрозаводске, то за полгода жилая недвижимость в городе стала дороже, однако изменения цен незначительны.

Однокомнатные квартиры в Петрозаводске в июле 2018 года продавались в среднем за 25 606 USD. За 6 месяцев они стали дороже на 3,4%. Приблизительно такая же ситуация наблюдается в сегменте 2-комнатного жилья. В середине лета «двушку» можно было купить за 34 090 USD, рост составил 2,4%. Желающим купить 3-комнатную квартиру в Петрозаводске повезло меньше всего – такая недвижимость подорожала на 10,6% (в июле средняя цена была 43 181 USD). При этом стоимость 4-комнатных квартир можно назвать самой стабильной. В июле такое жилье продавалось за 53 030 USD, а значит, подорожание составило всего 0,2%.

Как в январе 2019 года, так и в июле 2018 года самым дорогим в Северо-Западном округе с точки зрения стоимости жилой недвижимости остается Санкт-Петербург. В середине прошлого лета в городе были актуальны такие цены на квартиры на вторичном рынке:

однокомнатные – 54 090 USD;

двухкомнатные – 87 727 USD;

трехкомнатные – 126 969 USD;

четырехкомнатные – 197 272 USD.

Статистика от поискового каталога Flatfy

Напомним, что поисковик Flatfy – это международный проект, который становится универсальным инструментом для поиска жилья для покупки или аренды в 37 странах мира. С его помощью можно найти и купить квартиру в Минске, изучить цены, по которым ведется продажа квартир в Алматы, присмотреть варианты съемного жилья в Варшаве, Тбилиси, Стамбуле, Кишиневе и других городах мира. Стоит отметить, что география продолжает расширяться, а полный перечень стран можно найти в каталоге в нижней части страницы.

Еще одна особенность Flatfy – работа по принципу агрегатора. Простыми словами это означает, что система настроена на автоматическое изучение сайтов, посвященных недвижимости, и сбор свежих объявлений о продаже и аренде жилья на вторичном рынке. Процесс этот происходит непрерывно, что позволяет собрать самую полную базу квартир и домов на страницах одного каталога, а также ежемесячно публиковать статистику цен на жилье. При составлении статистики не учитывается около 10% объявлений (с завышенной и заниженной ценой). Благодаря такому подходу Flatfy удается уменьшить процент погрешности и добиться максимальной объективности данных.

Также Flatfy разрабатывает самый достоверный в России каталог новостроек novostroyki.flatfy.ru, где собрана актуальная информация о всех новостройках нужного вам города.

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