Свежие фото 71-летней Софии Ротару потрясли ее поклонников

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В день рождения Софии Ротару, 7 августа, в Сети появились ее новые снимки, которые потрясли многочисленных поклонников артистки. На фотографиях 71-летняя звезда выглядит еще более свежей и молодой, чем раньше.
Как пишет Lady, в праздничный день именинница надела белое платье в горошек, в котором многим поклонникам показалась совсем уж юной.
"Молодеете с каждым днем", "Цветущая София. Вы прекрасны", "Как девчушка юная. Так держать, София Михайловна!", "Как вам удается выглядеть так роскошно? Ну как?" — писали восхищенные интернет-пользователи в комментариях к разлетевшимся по Сети фото певицы.
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