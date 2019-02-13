Свинья укусила известную модель за ягодицу

В Сети появилось видео, как свинья кусает фитнес-модель за ягодицу.

Курьезный случай произошел с 31-летней фитнес-моделью Мишель Левин во время отдыха на Багамских островах. Звезда фотографировалась на пляже, когда на нее внезапно напали местные свиньи. Одна из них укусила девушку за ягодицу, пишет Cosmopolitan.

Мишель прогуливалась по побережью в рамках фотосессии. Она не заметила четырех свиней, внимание которых успело привлечь ее появление на пляже. Животные бросились за моделью.