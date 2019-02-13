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Новости. Общество
20:20, 13 Февраля 2019
фото: Instagram

Свинья укусила известную модель за ягодицу

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В Сети появилось видео, как свинья кусает фитнес-модель за ягодицу.

Курьезный случай произошел с 31-летней фитнес-моделью Мишель Левин во время отдыха на Багамских островах. Звезда фотографировалась на пляже, когда на нее внезапно напали местные свиньи. Одна из них укусила девушку за ягодицу, пишет Cosmopolitan.

Мишель прогуливалась по побережью в рамках фотосессии. Она не заметила четырех свиней, внимание которых успело привлечь ее появление на пляже. Животные бросились за моделью.

 

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🐷🤨🤷🏼‍♀️😂

Публикация от Michelle Lewin (@michelle_lewin)

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Комментарии

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DrBoroda
2019-02-13 21:42:22
Очень интересно жителям Карелии , особенно в лесу, без воды и света...
Гость
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