Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима 8
Сегодня 11:11
Лесоруб из Карелии побил мировой рекорд 3
03.09.2020 18:20
Фрагмент выступления жительницы Карелии на шоу "Голос. 60+" появился в Сети (ВИДЕО) 1
Сегодня 13:49
Пресс-секретарь главы Карелии: "Слухи о "закрытии всех на карантин" в конце сентября – недостоверны" 9
Сегодня 09:51
Как архитектурная подсветка украсила центр Петрозаводска (ФОТО, ВИДЕО) 10
Сегодня 11:35

Свинокомплекс "Кондопожский" в Карелии, против которого выступают местные жители, продан на торгах за 72 млн рублей

Новости. Общество
14:36, 04 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

На состоявшихся 2 сентября торгах ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский", расположенный в карельском поселке Березовка, продан за 72,6 млн рублей.

Как стало известно "Столице на Онего", 2 сентября имущество ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский" было реализовано на открытых торгах за 72 694 260 рублей.

Единственным участником торгов оказалось общество с ограниченной ответственностью "Карельский агропромышленный комплекс", оно и стало победителем. Именно это предприятие - "Карельский агропромышленный комплекс" – глава Карелии Артур Парфенчиков называл потенциальным инвестором, готовым вкладывать средства в развитие сельского хозяйства на территории нашей республики.

Как отметили в Минсельхозе Карелии, после приобретения свинокомплекса инвестору потребуется время для технического обследования и тех мероприятий, которые нужны для запуска комплекса.

"Необходимо будет провести работы и по восстановлению инженерных систем, плюс там необходимо очистить лагуну, которая сейчас заполнена, - сказал специалист ведомства. - Там не так все просто: мероприятий очень много. Вопрос по запуску свинокомплекса рано обсуждать. При хорошем сценарий - это следующий год, второе полугодие".

Что касается долгов бывшим работникам свинокомплекса "Кондопожский", которым должны по 200-300 тысяч рублей, то очередность выплат будет проводиться по закону о банкротстве. Но опять же, по словам конкурсного управляющего Олега Жихарева, о погашении долгов и каких-либо выплатах говорить еще рано.

"С момента признания торгов состоявшимися, в течение 5 рабочих дней конкурсный управляющий уведомляет победителей торгов о необходимости заключения договора, потом заключается договор и оплата в течение 30 дней по этому договору должна быть осуществлена. Только потом, когда придут деньги в полном объеме, будут проводиться какие то движения по распределению денежных средств", - сказал Олег Жихарев.

Напомним, что ООО "Карельский агропромышленный комплекс", выступившее как инвестор свинокомплекса "Кондопожский", зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 17 июля 2020 года и имеет уставной капитал 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что многие жители поселка Березовка и деревни Вороново, а также предприниматели, занимающиеся пищевым производством в Кондопожском районе Карелии, организовали народный сход, где высказали свое несогласие в связи с планами возобновить работу свинокомплекса на территории поселения. В результате общего собрания была составлена петиция против возобновления работы свинокомплекса, которую подписали порядка 200 местных жителей. Петиция будет отправлена главе Карелии Артуру Парфенчикову, министру сельского хозяйства Владимиру Лабинову, врио руководителя Управления Роспотребнадзора республики Людмиле Котович и главному врачу Центра гигиены и эпидемиологии Карелии Татьяне Пахомовой.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-04 14:47:13
"Напомним, что ООО "Карельский агропромышленный комплекс", выступившее как инвестор свинокомплекса "Кондопожский", зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 17 июля 2020 года и имеет уставной капитал 10 тысяч рублей."
Потому и не назывался потенциальный инвестор, что это наскоро созданное карманное предприятие . Под видом инвестора создана очередная фирма под увод бюджетных средств.
новый
2020-09-04 14:44:36
Хорошая новость. Свинокомплексу быть ! Трудящиеся Карелии будут обеспечены качественными мясопродуктами местного производства. Либерастнутые бездельники в бессильной злобе выглядывают из кустов
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Аналитика

Сегодня 11:40
Обществоведение
Хирург-онколог Ксения Петрова: "Я здесь к месту" 1
Заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Костомукши Ксения Петрова о переезде из Москвы и развитии помощи пациентам с онкологией.
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 25
02.09.2020 07:45
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 6
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:20
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 3
Сегодня 10:43
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»