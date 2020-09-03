Свинокомплекс "Кондопожский" в Карелии, против которого выступают местные жители, продан на торгах за 72 млн рублей

На состоявшихся 2 сентября торгах ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский", расположенный в карельском поселке Березовка, продан за 72,6 млн рублей.

Как стало известно "Столице на Онего", 2 сентября имущество ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский" было реализовано на открытых торгах за 72 694 260 рублей.

Единственным участником торгов оказалось общество с ограниченной ответственностью "Карельский агропромышленный комплекс", оно и стало победителем. Именно это предприятие - "Карельский агропромышленный комплекс" – глава Карелии Артур Парфенчиков называл потенциальным инвестором, готовым вкладывать средства в развитие сельского хозяйства на территории нашей республики.

Как отметили в Минсельхозе Карелии, после приобретения свинокомплекса инвестору потребуется время для технического обследования и тех мероприятий, которые нужны для запуска комплекса.

"Необходимо будет провести работы и по восстановлению инженерных систем, плюс там необходимо очистить лагуну, которая сейчас заполнена, - сказал специалист ведомства. - Там не так все просто: мероприятий очень много. Вопрос по запуску свинокомплекса рано обсуждать. При хорошем сценарий - это следующий год, второе полугодие".

Что касается долгов бывшим работникам свинокомплекса "Кондопожский", которым должны по 200-300 тысяч рублей, то очередность выплат будет проводиться по закону о банкротстве. Но опять же, по словам конкурсного управляющего Олега Жихарева, о погашении долгов и каких-либо выплатах говорить еще рано.

"С момента признания торгов состоявшимися, в течение 5 рабочих дней конкурсный управляющий уведомляет победителей торгов о необходимости заключения договора, потом заключается договор и оплата в течение 30 дней по этому договору должна быть осуществлена. Только потом, когда придут деньги в полном объеме, будут проводиться какие то движения по распределению денежных средств", - сказал Олег Жихарев.

Напомним, что ООО "Карельский агропромышленный комплекс", выступившее как инвестор свинокомплекса "Кондопожский", зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 17 июля 2020 года и имеет уставной капитал 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что многие жители поселка Березовка и деревни Вороново, а также предприниматели, занимающиеся пищевым производством в Кондопожском районе Карелии, организовали народный сход, где высказали свое несогласие в связи с планами возобновить работу свинокомплекса на территории поселения. В результате общего собрания была составлена петиция против возобновления работы свинокомплекса, которую подписали порядка 200 местных жителей. Петиция будет отправлена главе Карелии Артуру Парфенчикову, министру сельского хозяйства Владимиру Лабинову, врио руководителя Управления Роспотребнадзора республики Людмиле Котович и главному врачу Центра гигиены и эпидемиологии Карелии Татьяне Пахомовой.