Священник из Карелии отправился на Совет по сотрудничеству христианских церквей Баренц-региона

Православные и лютеранские пасторы из России, Финляндии, Швеции и Норвегии собрались на встречу в Нарвике.

В норвежском городе Нарвике 3 сентября открылось заседание Совета по сотрудничеству христианских церквей Баренцева Евро-Арктического региона. В работе совета участвуют представители северных епархий Русской и Финской православной церквей, а также Евангелическо-Лютеранских церквей Финляндии, Швеции и Норвегии.

Как сообщили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ, в на встречу православных и лютеранских пасторов отправился священник из Карелии Вадим Антипин, который возглавляет Епархиальный отдел образования. В первый день встречи в Нарвике состоялся семинар "Миротворчество – церковная задача".