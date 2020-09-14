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Священник из Петрозаводска раздает картофель и яблоки нуждающимся

Новости. Общество
16:04, 15 Сентября 2020
фото: © страница вконтакте Константин Савандер
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Священник Константин Савандер заявил о готовности раздать картофель и яблоки нуждающимся горожанам.

Константин Савандер опубликовал в соцсети пост с обращением ко всем горожанам, испытывающим потребность в еде. Священник заявил, что готов поделиться картофелем и яблоками.

"Обращаюсь к прихожанам Ключевского храма и др. петрозаводским православным! Настала пора помочь неимущим! Мы сегодня собрали картошку - ее надо помочь раздать тем, кто действительно очень нуждается (по вашему усмотрению). Приезжайте-забирайте-раздавайте... То же касается и яблок, если сможете достать....", - написал Константин Савандер.

Ранее священник из Петрозаводска призывал мастерить маски-экраны от коронавируса.

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Комментарии

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*
2020-09-15 16:11:00
Надо всем идти к нему и забирать картофель и яблоки . пока даёт , а то передумает .
Гость
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