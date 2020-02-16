Священник Петрозаводска рассказал, куда тратит пожертвования (ВИДЕО)

Священник Константин Савандер записал видеоролик, где объяснил, куда тратит деньги, которые ему присылают на карточку в качестве пожертвований.

На своей странице в соцсети петрозаводский священник Константин Савандер разместил два видеообращения, где объяснил, почему ему приходится мастерить мебель, а также попросил людей не волноваться относительно пожертвований, которые они присылают на его личную карточку для строительства храмов.

"Для чего я все это снимаю, - объяснил Савандер. - На Ключевой строится храм, и люди перечисляют средства на мою личную карточку. Есть у многих подозрения, многие так подумывают, что священник тратит их на себя. Будьте спокойны: деньги ваши в сохранности, скоплены и используются целенаправленно. Потому что если бы это было не так, то с какой радости мне тут сидеть в пыльной мастерской и в промежутке между службами кропать скамейки, зарабатывать на свое житье-бытье. Мне тут как-то раз говорили, почему вы зарплату не берете в храме на Ключевой. Да просто-напросто в отличие от московских строек я всегда всем должен: работникам - за материалы, все это идет в рассрочку с большими скидками. Денег не хватает на стройку. Я очень благодарен нескольким десяткам человек, которые регулярно скидывают и помогают строить. Но уверяю вас, я бы не стал делать всю эту мебель и продавать, чтобы хобби свое тешить. Это все нужно для того, чтобы прокормить семью. А все, что вы скидываете мне на карточку, используется по назначению".

По словам Савандера, многие думают, что "священники жируют", а если что-то мастерят, так это лишь в качестве "хобби или фитнеса".

"Большинство священников сейчас бедные, - заявил Савандер. - Каждый промышляет чем может. Если многодетную семью кормить, это нужно работать. Приходишь со службы - и работаешь, работаешь до вечера. Как все обычные люди, только даже еще побольше. Потому когда говорят, что вот там священник жирует. Чем он там занимается? Так вот, мы работаем. Работаем, потому что нам надо зарабатывать деньги на прокорм своих семей. Вот стул сделал хороший, с высокой спинкой ортопедической. Делаем, продаем, всего две тысячи штука стоит, в отличие от магазинов, где от 5 тысяч начинаются все эти стулья из массива. Записываю это, потому что возмущения. Говорят, вы делаете потому что у вас хобби такое, фитнес такой. Если хобби, так я лучше бы в архиве сидел и историей Великой Отечественной войны занимался. А так, приходится зарабатывать".