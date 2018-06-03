Священник Петунов рассказал, что пока он находится в колонии за смертельное ДТП, у него родился третий ребенок

Верховный суд Карелии отказался удовлетворять требования об условно досрочном освобождении священника Ивана Петунова, который в Петрозаводске устроил смертельное ДТП.

Напомним, священник храма Пантелеимона, пьяный Иван Петунов в декабре 2015 года насмерть сбил 53-летнюю Марию Жулябину, переходившую дорогу по "зебре". Перед этим он повредил два автомобиля, в одном из которых пострадала женщина, и скрылся с места происшествия, в связи с чем Петунова лишили водительских прав на два года и три месяца. Суд приговорил его к 4 годам колонии-поселения, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших, снизив размер каждого с 1 млн рублей до 500 тысяч рублей.

О Петунове долгое время было ничего не слышно, но в последний весенний день, 31 мая, он выступал по видеосвязи в Верховом суде Карелии. В этот день судья Ольга Пальчун рассматривала апелляционную жалобу священника на решение городского суда Петрозаводска, который в апреле 2018 года не стал отпускать его на свободу условно-досрочно.

Выступая в суде и объясняя, почему он хочет выйти из колонии раньше срока, Петунов рассказал, что у него родился третий ребенок, которого он еще не видел.

"Мои ближние все разделают со мной мое наказание. И если бы у меня их не было, я был бы один, то и не писал бы никакие ходатайства. Но прежде всего желание в полном объеме выполнять исковое требование, желание воссоединить семью, вернуть двоим разнополым детям отца, а третьему ребенку дать возможность со мной познакомиться, - именно эти перечисленные мной факты заставили меня собрать документы для УДО и направить их в суд", - пояснил священник.

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