Священник посоветовал матерям больше рожать, чтобы не бояться за сыновей

Представитель РПЦ, много лет работающий с военными, дал практический совет россиянкам по борьбе с беспокойством за судьбу своих сыновей.

Как сообщает «Московский комсомолец», в эфире телеканала «Спас» протоиерей Михаил Васильев прокомментировал вопрос ведущей, рассказавшей об одной истории из собственной жизни. По словам интервьюера, ее знакомая продала все имущество, чтобы отправить сына на Канарские острова — из контекста следовало, что женщина решила выслать его из страны после объявления о частичной мобилизации. Она пояснила, что важнее сына в ее жизни нет ничего. Рассказав об этом случае, ведущая программы поинтересовалась у гостя, понимает ли он чувства матерей сегодня.

«Я понимаю, что каждой даме Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток», — ответил протоиерей.

По его словам, «если дама исполняет заповедь божью „Плодитесь и размножайтесь“, отказалась от искусственных средств прерывания беременности <…> то очевидно, ребеночек у нее будет не один».

«А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться», — заключил священник.