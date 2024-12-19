Кинолог назвал лучшие и худшие породы собак для содержания дома

На первом месте среди неуместных для дома собак специалист поставил одну из российских пород.

Кинолог из Великобритании Уилл Атертон, много лет занимающийся тренировкой собак, назвал самые подходящие, по его мнению, породы для содержания дома. Также специалист указал на не слишком удобных для смодержания дома собак. Его слова со ссылкой на издание Daily Mirror приводит Лента.ру.

На первое место в списке самых «домашних» собак эксперт поставил лабрадора-ретривера, отметив, что эта порода подходит всем, включая владельцев новичков или семьи.

Второе место заняла итальянская порода кане-корсо, обладающие хорошими охранными качествами и способные установить уникальную связь со своими хозяевами.

Третье место заняли универсальные, по мнению кинолога, немецкие овчарки.

В то же время Атертон назвал породы, которые не подходят для домашнего содержания. И первое место в этом списке заняли кавказские овчарки. Специалист отметил, что это очень умные и сильные собаки, но они слишком территориальны и с недоверием относятся к чужакам, из-за чего могут быть агрессивными.

Второе место в списке не слишком пригодных для дома пород заняли хаски, на третье место эксперт поставил чихуахуа, объяснив это тем, что, когда такая собака жила у него дома, он переживал, что может «сесть на нее или случайно сделать ей больно». Кроме того, Атертон не рекомендовал держать дома английских кокер-спаниелей, у которых, по его словам, есть проблемы с «переключением энергии».