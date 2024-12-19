здоровье работа экология
реклама на сайте
В новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» сдан в эксплуатацию еще один дом
19.12.2024 16:58
Прокуратура потребовала на 15 лет отправить в колонию Владимира Лабинова и оштрафовать на 106 млн рублей
Сегодня 13:30

Кинолог назвал лучшие и худшие породы собак для содержания дома

Новости. Общество
22:00, 23 Декабря 2024
фото: © Pixel-Shot / Adobe Stock

Новости партнеров

На первом месте среди неуместных для дома собак специалист поставил одну из российских пород.

Кинолог из Великобритании Уилл Атертон, много лет занимающийся тренировкой собак, назвал самые подходящие, по его мнению, породы для содержания дома. Также специалист указал на не слишком удобных для смодержания дома собак. Его слова со ссылкой на издание Daily Mirror приводит Лента.ру.

На первое место в списке самых «домашних» собак эксперт поставил лабрадора-ретривера, отметив, что эта порода подходит всем, включая владельцев новичков или семьи.

Второе место заняла итальянская порода кане-корсо, обладающие хорошими охранными качествами и способные установить уникальную связь со своими хозяевами.

Третье место заняли универсальные, по мнению кинолога, немецкие овчарки.

В то же время Атертон назвал породы, которые не подходят для домашнего содержания. И первое место в этом списке заняли кавказские овчарки. Специалист отметил, что это очень умные и сильные собаки, но они слишком территориальны и с недоверием относятся к чужакам, из-за чего могут быть агрессивными.  

Второе место в списке не слишком пригодных для дома пород заняли хаски, на третье место эксперт поставил чихуахуа, объяснив это тем, что, когда такая собака жила у него дома, он переживал, что может «сесть на нее или случайно сделать ей больно». Кроме того, Атертон не рекомендовал держать дома английских кокер-спаниелей, у которых, по его словам, есть проблемы с «переключением энергии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2024, 11:00
В Финляндии конфисковали летевший в Россию самолет
22.12.2024, 11:50
Северный магнитный полюс смещается к России: серьезные опасения ученых
20.12.2024, 22:00
В России запретили покупать на маткапитал один вид жилья
21.12.2024, 14:10
В Финляндии приставы нацелились на новые объекты недвижимости России, в том числе на квартиру, где находилась редакция ТАСС
18.12.2024, 06:50
Новая строка в квитанциях за ЖКХ: россиянам придется платить за вывоз снега отдельно
16.12.2024, 22:00
Названы два основных правила для защиты от телефонных мошенников

Аналитика

Сегодня 12:27
Обществоведение
Инна Колыхматова: «Всегда держать удар!»
В откровенном личном интервью Глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала о том, как принимает управленческие решения, почему не обижается на комментарии в интернете и объяснила, зачем первой из всех мэров в Карелии назвала размер своей заплаты
Клиника «Кивач» прошла международную аккредитацию ACQH
18.12.2024 15:23
Ключ к комфорту и безопасности: как в Петрозаводске умнеют многоэтажные дома
16.12.2024 16:58
Кто в Карелии будет следить за содержанием мусорных площадок
16.12.2024 16:35
Александр Ершов: «Сорвался – уходи из профессии!»
13.12.2024 07:30
Вся аналитика

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.