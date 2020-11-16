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Священник выжил после падения на него валуна весом четыре тонны

Новости. Общество
23:30, 16 Ноября 2020
фото: CNN
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Священник из американского города Финикс, штат Аризона, выжил после того, как на него упал валун весом четыре тонны.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mail.

В конце сентября священник-пятидесятник Люк Барнетт (Luke Barnett) и его 20-летняя дочь Аннали (Annalee) отправились в благотворительный поход. Они планировали преодолеть около 1300 километров по лесам, горам и пустыням Аризоны и к концу пути собрать миллион долларов для строительства в городе Колорадо-Сити нового церковного центра с банком продовольствия и программами помощи нуждающимся.

25 октября путешественники попали под обвал. Барнетт успел оттолкнуть дочь, поэтому она не пострадала. Гигантский камень обрушился на него и причинил ему многочисленные травмы. Священника на вертолете доставили в больницу с переломами руки, ноги и трех ребер.

Спустя десять дней Барнетт вернулся домой. Дочь продолжила поход без него и надеется довести до конца проект, который они начали вместе.

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