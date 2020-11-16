Священник выжил после падения на него валуна весом четыре тонны

Священник из американского города Финикс, штат Аризона, выжил после того, как на него упал валун весом четыре тонны.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mail.

В конце сентября священник-пятидесятник Люк Барнетт (Luke Barnett) и его 20-летняя дочь Аннали (Annalee) отправились в благотворительный поход. Они планировали преодолеть около 1300 километров по лесам, горам и пустыням Аризоны и к концу пути собрать миллион долларов для строительства в городе Колорадо-Сити нового церковного центра с банком продовольствия и программами помощи нуждающимся.

25 октября путешественники попали под обвал. Барнетт успел оттолкнуть дочь, поэтому она не пострадала. Гигантский камень обрушился на него и причинил ему многочисленные травмы. Священника на вертолете доставили в больницу с переломами руки, ноги и трех ребер.

Спустя десять дней Барнетт вернулся домой. Дочь продолжила поход без него и надеется довести до конца проект, который они начали вместе.