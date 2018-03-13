Свой бизнес помогут открыть восьми безработным Карелии

Комиссия Центра занятости населения Петрозаводска рассмотрела бизнес-планы безработных граждан республики и поддержала часть из них.

Всего было рассмотрено 11 бизнес-планов. Авторы проектов предлагали свои идеи бизнеса в сфере кузовного ремонта и покраски автомобилей, производства и продажи детских палаток, косметических услуг в спа-кабинете, услуг в сфере торговли, услуг по грузоперевозкам, образовательных услуг для детей и их родителей, услуг по ремонту и прокату технических средств реабилитации, услуг по изготовлению, ремонту и порошковой окраске металлоконструкций, сообщают "Вести Карелии".

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