Свора собак напала на женщину в Беломорске

В Интернете сообщают о нападении собак на женщину в Карелии.

Собаки напали на женщину в районе Порт-поселок, информирует сообщество "Вконтакте" "Беломорск | Официальная группа".

Администраторы паблика приводят прямую речь пострадавшей.

"На конечной остановке "Райбольница" на меня напала стая собак. В десяти шагах от меня стоял автобус № 6, за рулем которого сидел водитель и с любопытством ждал: когда же собаки начнут меня рвать на куски. Какое же было его разочарование, когда со стороны бывшей воинской части вышла хозяйка этой своры и увела ее за собой. Думаю, что семья может "гордиться" таким "настоящим мужчиной"." - пишет Татьяна Е.

Как сообщается в паблике, у собак есть хозяйка, которая выгуливает их без поводка и намордника.

Сообщается, что жертва нападения собак не получила травм и отделалась лишь испугом.