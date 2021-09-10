Свыше 1600 пьяных водителей остановили автоинспекторы в Карелии с начала года

Уголовному наказанию подверглись 154 водителя за повторную езду в пьяном виде, сообщили в ГИБДД Карелии.

С начала года автоинспекторы остановили свыше 1600 пьяных водителей. Повторно сели пьяными за руль 154 из них — эти водители понесли уголовное наказание.

Так, в час ночи 14 сентября автоинспекторы отстранили от управления автомобилем ВАЗ-2105 пьяного водителя. Автомобиль был помещен на штрафстоянку, а в отношении 37-летнего водителя — составлены административные материалы. Нарушителю грозит лишение прав.

ГИБДД напоминает, что сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону 102.