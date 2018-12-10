Свыше 3 млрд рублей направил Санкт-Петербургский региональный филиал РСХБ на поддержку АПК

За 11 месяцев текущего года Санкт-Петербургский филиал Россельхозбанка направил на поддержку отечественного агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Вологодской, Мурманской областей и Республики Карелия свыше 3 млрд рублей.

Более половины кредитных средств одобрено в рамках действия механизма льготного кредитования АПК по программе, реализуемой при поддержке Министерства сельского хозяйства России - по ставке не выше 5% годовых.

"С начала этого года значительные объемы заемных средств регионального филиала были выданы предприятиям животноводства – более 1 000 млн рублей, сектору пищевой и перерабатывающей промышленности – более 1 000 млн рублей, сектору рыболовства и рыбоводства – более 700 млн рублей, растениеводства – порядка 300 млн рублей", - отметил директор санкт-петербургского регионального филиала РСХБ Олег Солдатенков.

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