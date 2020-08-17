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Свыше 6,5 тысяч человек за сутки вылечились от COVID-19

Новости. Общество
10:48, 18 Августа 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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За последние сутки в России выявлено 4748 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России составило 932493 человек.

Всего в России за время пандемии выздоровели 742628 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 6527 пациентов.

Летальных случаев за все время: 15872, за минувшие 24 часа подтверждено 132 летальных случаев.

Больше всего заболевших в США, в десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.

 

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Комментарии

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zanoza
2020-08-18 11:31:15
Когда уже прививать начнут созданной в России вакциной? Или поторопились с этим объявлением, что она создана?
кир
2020-08-18 11:41:05
zanoza, тебе вакцина не нужна. Сама, кого хочешь, укусишь.
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