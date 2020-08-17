Свыше 6,5 тысяч человек за сутки вылечились от COVID-19

За последние сутки в России выявлено 4748 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России составило 932493 человек.

Всего в России за время пандемии выздоровели 742628 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 6527 пациентов.

Летальных случаев за все время: 15872, за минувшие 24 часа подтверждено 132 летальных случаев.

Больше всего заболевших в США, в десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.