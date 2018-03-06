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Новости. Общество
14:06, 06 Марта 2018

Свыше полутора тысяч опор ЛЭП заменил филиал "Карелэнерго" в 2017 году

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В электросетевой компании подвели итоги выполнения ремонтной программы за минувший год.

На реализацию ремонтной программы в Карелии филиал МРСК Северо-Запада направил более 220 млн рублей. На территории, входящей в зону обслуживания "Карелэнерго", в течение года были заменены более 1,7 тысяч опор линий электропередачи и 91 км провода. В целом ремонтную программу за 2017 год энергокомпания выполнила на 118 процентов.

Итоги реализации наиболее значимых проектов прокомментировал начальник отдела планирования и управления техническим обслуживанием и ремонтами электрических сетей филиала "Карелэнерго" Анатолий Юркевич.

- Ремонтные работы электросетевых объектов проводились во всех районах Республики Карелия. Отремонтировано 275 км воздушных линий электропередачи, из них более ста километров - в зоне ответственности "Южно-Карельских электрических сетей".

Собственными силами и силами подрядных организаций выполнен капитальный ремонт линий электропередачи напряжением 10 кВ "Березовка – Кивач" и 10 кВ "Спасская Губа – Вохтозеро" в Кондопожском районе: заменили 275 опор, более тысячи изоляторов, неизолированный провод – на защищенный (изолированный) общей протяженностью 11 км.

Масштабный проект реализован в Лоухском районе в зоне ответственности производственного отделения "Северные электрические сети". Воздушные линии электропередачи 110 кВ "Лоухи – Кестеньга" и "Кестеньга – Пяозеро", соединяющие поселки Пяозерский, Кестеньга, Сосновый, Софпорог, Коккосалми, являются тупиковыми, и при возможной нештатной ситуации на основной линии электроснабжение отключается во всех перечисленных населенных пунктах. Для нас крайне важно приложить все силы, чтобы максимально повысить там надежность электроснабжения. Летом 2017 года проведен капитальный ремонт этих линий. Заменены 112 опор и 2,5 тысячи линейных изоляторов. Общий объем финансирования проекта составил 32,4 млн рублей. Все работы проводились с обеспечением резервирования электроснабжения, проще говоря, мы задействовали мощные дизель-генераторы для минимизации перерывов в электроснабжении потребителей, присоединенных к ремонтируемым ЛЭП.

Помимо этого, на севере Карелии в рамках реализации целевых программ по обеспечению надежности функционирования электросетевого комплекса и уменьшению травматизма собственного персонала и сторонних лиц мы обеспечили замену анкерных опор линии электропередачи 10 кВ, пересекающую реку Выг в Беломорске.

В западной части республики приоритетом выполнения ремонтных работ являлись системообразующие, транзитные линии высокого класса напряжения. Из наиболее значимых объектов в зоне ответственности производственного отделения "Западно-Карельские электрические сети" следует отметить воздушные линии 110 кВ: "Кузнечное – Лахденпохья", обеспечивающая электроснабжение Лахденпохского и Сортавальского районов, "Найстенъярви – Поросозеро" и "Поросозеро – Гимолы", обеспечивающие электроснабжение Муезерского и Сортавальского районов. При капитальном ремонте этих объектов заменены 37 деревянных опор и одна металлическая анкерная опора, более тысячи изоляторов. Затраты на выполнение этих работ составили 2,8 млн рублей.

Особое внимание уделяется социально значимым проектам, реализуемым в районах Карелии. В 2017 году по просьбе администрации Калевальского района филиал "Карелэнерго" обеспечил освещение лыжной трассы в поселке Калевала. Наши энергетики установили деревянные опоры с монтажом 27 светодиодных светильников. Протяженность самонесущего изолированного провода составила более одного километра. Обновленное освещение трассы позволяет калевальцам заниматься спортом даже в темное время суток.

Несмотря на значительный объем работ, который мы выполнили в ремонтный сезон 2017 года, в зимнее время карельская погода внесла свои коррективы. Под воздействием мощных циклонов, которые сопровождались порывистым ветром и обильными снегопадами, в ряде районов республики были перебои электроснабжения, связанные с аварийными отключениями линий электропередачи в результате падений деревьев из-за края просек ЛЭП на провода. Энергетики незамедлительно приступали к восстановлению электроснабжения и работали в круглосуточном режиме.

Проанализировав состояние электросетевых объектов после технологических нарушений, было принято решение начать внеплановые ремонтные работы на линиях электропередачи и особенно сосредоточиться на расчистке и расширении трасс воздушных линий. За январь-февраль 2018 года произведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности в объеме более 600 га, объем работ по расширению просек ЛЭП составил более 100 га.

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