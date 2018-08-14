Сын депутата Красулина получил должность от Парфенчикова

Глава Карелии Артур Парфенчиков назначил директором Фонда развития промышленности Карелии Артема Красулина - сына депутата Заксобрания республики Виталия Красулина.

"В целях обеспечения уставной деятельности Фонда развития промышленности Республики Карелия назначить директором Фонда развития промышленности Республики Карелия Красулина Артема Витальевича", - говорится в распоряжении правительства, которое подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Фонд ранее презентовали как механизм привлечения крупных федеральных инвестиций в промышленность региона. Организация должна финансировать проекты в сфере промышленности по программе совместных займов с федеральным Фондом. Предполагается, что региональный Фонд должен создавать новые производства или модернизировать уже существующие компании.