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Сын композитора Шаинского, проживающий в Израиле, отсудил у мачехи квартиру в Москве

Новости. Общество
21:30, 24 Июля 2020
фото: © Виталий Белоусов / ТАСС
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Старший сын покойного российского композитора Владимира Шаинского добился в суде признания недействительной сделки купли-продажи квартиры, которую музыкант завещал своей последней официальной супруге Светлане.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Московский комсомолец", Иосиф Шаинский, сын композитора от второго брака, судился за жилье на протяжении двух лет. Объект недвижимости стоимостью более 10 миллионов рублей, расположенный на севере Москвы, по завещанию достался мачехе Шаинского — Светлане.

Впоследствии он был продан. Но старшему сыну композитора удалось доказать, что он тоже имел право на долю в отцовской квартире: у мужчины есть инвалидность, поэтому оставить его без наследства было нельзя — как нельзя оставить без наследства и несовершеннолетних детей.

Адвокат Светланы и ее детей заявил корреспонденту издания, что семья будет оспаривать судебное решение. "Иосиф — взрослый мужчина, живет давно в Израиле, ведет активный образ жизни, с Владимиром Яковлевичем он не общался долгие годы", — пояснил юрист.

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