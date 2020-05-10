Сын Сенчуковой и Рыбина с топором очаровал фанаток

Сын 49-летней Натальи Сенчуковой и 57-летнего Виктора Рыбина вырос брутальным красавцем.

Снимки 21-летнего Василия неизменно находят живой отклик среди его поклонниц, пишет "Космополитен".

Юношу сравнивают с главными мачо Голливуда. Наследник звездной пары порадовал подписчиков новым снимком, на котором он предстал с топором в руке. Образ молодого человека получился очень мужественным.

Василий стоит вполоборота к камере, его развитая мускулатура сразу же бросается в глаза. Длинные волосы в сочетании с таким крепким телосложением зачастую вызывают сравнения с викингами.

Фанатки высказали восхищение молодым человеком. "Бог мой, какой красивый! Обалдеть можно", "Какой же красавец!", "Красава, топор на ногу не урони", "Сразу видно, родился по большой любви! И ум присутствует", - написали фолловеры в Instagram.

Молодой человек хочет пойти по стопам родителей. Он поет в группе KODI, учится на режиссера театральных представлений и подрабатывает моделью. Василий регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать фигуру.