Сырую рыбу не пропустили из Финляндии в Карелию

Путешественница пыталась перевезти их Финляндии в Карелию 7 кг сырой замороженной рыбы, но ее остановили на границе, сообщили в управлении территориального Россельхознадзора.

В минувшие выходные, 2 июня, жительница Ленинградской области следовала домой из Финляндии и пересекала границу в пункте пропуска "Вяртсиля". В ходе досмотра в ручной клади путешественницы была обнаружена замороженная озерная рыба в полиэтиленовых пакетах без маркировки весом 7,4 кг.

Разрешение Россельхознадзора на ввоз сырой животноводческой продукции и ветеринарные сопроводительные документы у владелицы рыбы отсутствовали. Сырую рыбу нашей соотечественнице пришлось вернуть в Финляндию. В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.