Сырую рыбу не пропустили из Финляндии в Карелию

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Путешественница пыталась перевезти их Финляндии в Карелию 7 кг сырой замороженной рыбы, но ее остановили на границе, сообщили в управлении территориального Россельхознадзора.
В минувшие выходные, 2 июня, жительница Ленинградской области следовала домой из Финляндии и пересекала границу в пункте пропуска "Вяртсиля". В ходе досмотра в ручной клади путешественницы была обнаружена замороженная озерная рыба в полиэтиленовых пакетах без маркировки весом 7,4 кг.
Разрешение Россельхознадзора на ввоз сырой животноводческой продукции и ветеринарные сопроводительные документы у владелицы рыбы отсутствовали. Сырую рыбу нашей соотечественнице пришлось вернуть в Финляндию. В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении.
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