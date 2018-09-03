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Новости. Общество
09:25, 03 Сентября 2018

Таблетки из ягод начнут выпускать в Карелии

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В Костомукше компания "Ягоды Карелии" начнет выпуск новой продукции.

Как написал в соцсети "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков, предприятие развивается, производство полностью автоматизировано, появляются новые цеха сушки и фасовки сырья, скоро будет запущена линия таблетирования, которая преобразует ягоды в небольшие конфетки-таблетки, содержащие массу полезных веществ и микроэлементов.

"Производитель обещает, что употребив всего шесть таких вкусных таблеток, мы получим 100 % всех полезных веществ и микроэлементов. Все витамины здесь сохраняют посредством сублимации или высушивания. Кстати, стоимость блока таблеток, витаминов из которого человеку хватит на два месяца, сопоставима с блоком сигарет. Вопрос выбора", - написал Парфенчиков посе посещения предприятия.

Компания, по его словам, экспериментирует с комбинациями ягод и соответственно – вкусов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-09-03 10:20:18
Для вконтактиша надо выпускать вкуснейшие таблетки из рыбника, калиток и иван чая, чтобы всегда под рукой и не отвлекаться от полезных дел.
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