Раскрыта тайна дверей главного корпуса опорного вуза Карелии

На официальном портале ПетрГУ ответили на вопрос студентов, почему зимой двери главного корпуса открывают странным образом.

В зимнее время проходить сквозь двойную линию дверей главного корпуса ПетрГУ студентам и преподавателям приходится змейкой. На негодование студентов, опаздывающих на пары из-за сезонной очереди на вход и выход в корпус, специалисты медиацентра университета ответили минутным видео с объяснением.

«Двери у нас в универе закрывают далеко не просто так. На самом деле это древняя технология энергосбережения на основе шлюзования, которая называется „сени“», — объяснили необходимость проходить двери змейкой в видео, — «Если мы удлиним проход и пройдем вот так [змейкой], то смогут пройти больше людей и они выпустят меньше тепла».

«Поэтому отнеситесь к этому неудобству с пониманием. Так мы поддерживаем комфортную температуру в университете и бережем природу», — призвали аудиторию в видеролике.