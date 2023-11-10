«Так и до беды недалеко!» — житель Петрозаводска показал ребенка, неожиданно выскочившего на дорогу

фото: © Скриншот с видео: паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

Опасный момент попал в объектив видеорегистратора одного из очевидцев.

Запись с видеорегистратора появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент произошел утром в пятницу, 10 ноября, в 8.10, на улице Мурманской в Петрозаводске, уточнил пользователь сети.

«Родители, напомните своим чадам, как и где надо переходить дорогу! Так и до беды недалеко!» — написал автор видео.

Видео зафиксировало момент, когда девочка-подросток неожиданно и стремительно выскакивает на дорогу прямо перед машиной. К счастью, автомобиль очевидца инцидента ехал с небольшой скоростью, и ребенок вовремя остановился и отскочил.