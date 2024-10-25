«Так и живем»: улица превратилась в кашу в Пудоже

Рабочие не вывезли глину с дороги и во время дождей она стала месивом.

Жители Пудожа пожаловались на улицу Полевая. В дождь она превращается в глиняное месиво. По ней невозможно пройти. Информацию сообщили в паблике Газета «Пудожский вестник».

«Вот так и живём. Улица Полевая — вся в глине после дождей… некуда ступить, а ещё некоторые водители ездят на машине, не притормаживают, и ты весь в грязи. Эту глину строителям, когда меняли трубы, надо было вывозить и завозить песок, но нет, зарыли трубы этой же глиной, потом нашим же работникам мучиться — там прорвало и тут. Посмотрим, что зимой будет…» — возмутились очевидцы.

Ранее мы писали о том, что в Петрозаводске рабочие оставили неогороженной опасную яму на проезжей части.