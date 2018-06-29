Такие милашки: интернет-пользователей растрогало видео с маленькими пандами

В Интернете набирает популярность видеокадры, на которых маленьких панд "протирают от пыли".

На записи, вероятно, сделанной в Китае, видно, как работник питомника влажной тряпкой проводит по шерсти малышей. Пока сотрудник занят одним детенышем, его окружают остальные панды, лезут обниматься и даже пытаются кусаться. Но, судя по всему, животным нравится это процедура, отмечает газета "Известия".