Такие милашки: интернет-пользователей растрогало видео с маленькими пандами

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В Интернете набирает популярность видеокадры, на которых маленьких панд "протирают от пыли".
На записи, вероятно, сделанной в Китае, видно, как работник питомника влажной тряпкой проводит по шерсти малышей. Пока сотрудник занят одним детенышем, его окружают остальные панды, лезут обниматься и даже пытаются кусаться. Но, судя по всему, животным нравится это процедура, отмечает газета "Известия".
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