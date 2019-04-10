Таксист в Петрозаводске не дал мошенникам обмануть стариков

В Петрозаводске мошенники попытались через таксиста получить деньги от обманутой пожилой пары, сообщили в МВД Карелии.

Вечером пожилой паре петрозаводчан на стационарный телефон кто-то позвонил. Трубку взял 82-летний горожанин и услышал фразу – "Папа, у меня проблемы, я в СИЗО".

Далее разговор строился короткими фразами. Звонящий потребовал деньги. Они были нужны, чтобы якобы откупиться от грозящей ответственности. Встревоженный пенсионер пояснил, что сумм, названных в разговоре, у него нет. "Сколько есть? - не отступал неизвестный, представившийся сыном. – Десять тысяч будет? Выходи на улицу, сейчас приедет человек, заберет".

Тем временем водителю службы такси через приложение поступил заказ. Подробности указаны не были, клиент попросил связаться с ним, как транспорт окажется на месте. Таксист отправился по адресу. У подъезда он заметил пожилого человека и его спутницу. Представители старшего поколения, немало испуганные, протянули "курьеру" деньги.

Расспросив пенсионеров, таксист понял, что петрозаводчан пытаются обмануть. Он убедил возрастного жителя тут же, не откладывая дело в долгий ящик, набрать номер сына.

Настоящий сын пожилой пары, проживающий в другом регионе, удивился расспросам отца и пояснил, что с ним все в порядке.

В настоящее время сотрудники полиции Петрозаводска проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о попытке мошенничества.

Жителям Карелии стоит помнить, что подобные схемы излюбленные преступниками. Стараясь напугать, встревожить и постоянно поторапливая своих жертв, они выманивают деньги. Поможет избежать криминальных ловушек перепроверка всей поступающей информации в нескольких источниках.