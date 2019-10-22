Таксист взял с пьяного пассажира 16 тысяч рублей за проезд по Петрозаводску

В полицию с заявлением о краже кошелька обратился горожанин, сообщили в МВД Карелии.

В кошельке находилось более 16 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 27-летнего петрозаводчанина. Заявитель отдыхал в кафе на автозаправочной станции. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он вызвал такси, чтобы доехать до дома, а когда водитель уже подъезжал – хотел отказаться и связался с водителем. Тот объяснил, что придется в таком случае заплатить неустойку, тогда гражданин решил ехать.



Приехав по адресу, пассажир не смог указать подъезд и денег на оплату услуги тоже у него не оказалось. Немного придя в себя и вспомнив свой адрес, он вместе с водителем проследовал до квартиры и передал часть требуемой суммы.

Таксист рассказал правоохранителям, что через некоторое время нашел в своем автомобиле кошелек и украл оттуда деньги.

Возбуждено уголовное дело.