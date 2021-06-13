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Таксиста в Петрозаводске оштрафовали за опасную перевозку ребенка

Новости. Общество
14:18, 14 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Автоинспекторы в Петрозаводске наказали водителя такси за нарушение правил перевозки детей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, ребенок ехал в такси без специального удерживающего устройства.

Нарушителю выписан административный штраф в размере 3 тыс. рублей.

В ГИБДД пояснили, что перевозить детей в возрасте от 7 до 11 лет в легковом автомобиле можно только с использованием детских автокресел, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении — только в детских автокреслах.

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