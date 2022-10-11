Таксиста в Петрозаводске заподозрили в домогательствах к подростку

Жительница Петрозаводска рассказала о сексуальных домогательствах по отношению к ее сыну со стороны водителя такси.

Эту историю опубликовал паблик «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

По словам подписчицы, ее 16-летний сын вызвал такси своему родственнику, но когда автомобиль приехал, поездку отменили из-за того, что не прошла оплата по карте. Родственник вернулся в дом, а сын снова вышел на улицу. Такси стояло во дворе с открытой пассажирской дверью.

«Таксист, заметив, что сын был расстроен, участливо пригласил его сесть к нему в автомобиль успокоиться и поговорить. Сын по наивности, не сталкиваясь ранее с такой ситуацией, присел в автомобиль к таксисту, не закрывая дверь. Таксист начал говорить сыну непристойности сексуального характера, стал трогать его за интимные места. Сын испугался и убежал», — рассказала подписчица.

Комментаторы посоветовали женщине написать заявление в полицию.