Таксистов-нарушителей оштрафовали в Карелии

Прокуратура выявила нарушения законодательства при предоставлении услуг такси, сообщили в ведомстве.

Прежде чем осуществлять перевозку людей, водители легковых такси должны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и получить специальное разрешение.

В ходе проверки были выявлены водители, которые перевозили пассажиров без регистрации в качестве ИП. А один предприниматель не имел специального разрешения на услуги такси.

Прокуратура Олонецкого района возбудила администртивные дела в отношении "таксистов". Водителей оштрафовали.

Ранее нелегального таксиста поймали в Прионежском районе во время рейда.