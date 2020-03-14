Таксистов Петрозаводска пугает лужа 20-летней давности около одного из домов в городе

Жители дома №13 на улице Древлянка пожаловались, что таксисты отказываются подъезжать к подъезду из-за огромной лужи.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожанка написала сообщение, что таксист отказался подъезжать к дому №13 по улице Древлянка из-за огромной лужи.

"Вызвала такси, подъехать к подъезду воздержался, профилактировал ДТП, Древлянка 13", - сообщается в паблике.

Напомним, что огромная лужа у подъезда дома по улице Древлянка, 13 обоазовалась больше 20 лет назад. Убрать ее ни у кого не получается. Недавно горожане в соцсети предложили жильцам подать в суд на управляющую компанию, которая не решает проблемы на протяжении десятков лет.