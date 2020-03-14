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Таксистов Петрозаводска пугает лужа 20-летней давности около одного из домов в городе

Новости. От читателей
15:21, 15 Марта 2020
фото: читатель Столица на Онего
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Жители дома №13 на улице Древлянка пожаловались, что таксисты отказываются подъезжать к подъезду из-за огромной лужи.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожанка написала сообщение, что таксист отказался подъезжать к дому №13 по улице Древлянка из-за огромной лужи.

"Вызвала такси, подъехать к подъезду воздержался, профилактировал ДТП, Древлянка 13", - сообщается в паблике.

Напомним, что огромная лужа у подъезда дома по улице Древлянка, 13 обоазовалась больше 20 лет назад. Убрать ее ни у кого не получается. Недавно горожане в соцсети предложили жильцам подать в суд на управляющую компанию, которая не решает проблемы на протяжении десятков лет.

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Комментарии

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новый
2020-03-15 15:37:03
Эти древлянские залужинские жильцуны уже утомили своей достопримечательностью. Зарубите себе на носу : это исключительно ваши проблемы. Остальным глубоко пофиг. Или только чисто поржать.
Гость
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