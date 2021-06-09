Таксисты ездили по Петрозаводску с непристегнутыми ремнями и разговаривали по телефону

При проверке таксистов инспекторы ДПС в Петрозаводске пресекли 9 нарушений правил дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции города.

В Петрозаводске проводятся массовые проверки водителей такси.

В ходе работы автоинспекторы контролируют соблюдение ПДД таксистами.



Как сообщили в Госавтоинспекии Петрозаводска, накануне инспекторы пресекли 9 нарушений, среди которых разговор по телефону, не пристегнутый ремень, технические неисправности автомобиля и др.



Перечисленные нарушения при перевозке пассажиров могут стать причиной выписки штрафа вплоть до лишения водительских прав, напомнили в Госавтоинспекции.



Профилактические мероприятия продолжатся до 11 июня.