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Таксисты ездили по Петрозаводску с непристегнутыми ремнями и разговаривали по телефону

Новости. Происшествия
18:20, 10 Июня 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска

При проверке таксистов инспекторы ДПС в Петрозаводске пресекли 9 нарушений правил дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции города.

В Петрозаводске проводятся массовые проверки водителей такси.
В ходе работы автоинспекторы контролируют соблюдение ПДД таксистами.

Как сообщили в Госавтоинспекии Петрозаводска, накануне инспекторы пресекли 9 нарушений, среди которых разговор по телефону, не пристегнутый ремень, технические неисправности автомобиля и др.

Перечисленные нарушения при перевозке пассажиров могут стать причиной выписки штрафа вплоть до лишения водительских прав, напомнили в Госавтоинспекции.

Профилактические мероприятия продолжатся до 11 июня.

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