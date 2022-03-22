Таксисты отказались заезжать во дворы города Карелии из-за состояния дорог

В Сегеже таксисты отказались подъезжать к домам клиентов, опасаясь застрять в снегу.

Водители такси в Сегеже не будут забирать клиентов непосредственно в их дворах из-за сложной дорожной обстановки. Они предлагают выходить к ним на центральные дороги. Об этом сообщает в соцсети местное такси «Гарант Плюс».

«Уважаемые гости и жители города Сегежи! В связи со сложившейся ситуацией на дорогах во дворах посадка и высадка пассажиров временно производится только на центральных дорогах», — гласит текст заявления сегежских таксистов.

Ранее сообщалось, что в Муезерском районе из-за непроходимых дорог изменится работа мусоровозов.