«Талисман» не уберег ребенка в аварии на трассе в Карелии (ФОТО)

В Прионежском районе республики произошло ДТП, в котором пострадала 7-летняя девочка.

В ГИБДД Карелии сообщили о серьезной аварии, произошедшей в Прионежском районе на подъезде к Петрозаводску, недалеко от поселка Новая Вилга. ДТП произошло 2 июня в 10.53 утра.

По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Nissan Almera совершил наезд на автомобиль Renault Talisman. В результате аварии была травмирована 7-летняя девочка — пассажирка Renault. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее 79-летний водитель погиб в результате жесткой аварии в Сегежском районе.