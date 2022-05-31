Смертельная авария с участием легковушки и грузовика произошла в Карелии (ФОТО)

Водитель погиб в результате жесткой аварии на подъезде к Сегеже.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 2 июня в 9.45 утра в Сегежском районе произошло ДТП. На 520 километре региональной автодороги «Подъезд к Сегеже» столкнулись легковой автомобиль LADA Granta и грузовик ЛУИДОР.

По предварительным данным, 79-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком, двигавшимся навстречу.

В результате аварии водитель автомобиля LADA погиб на месте. Водитель грузовика получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.