Смертельная авария с участием легковушки и грузовика произошла в Карелии (ФОТО)

Водитель погиб в результате жесткой аварии на подъезде к Сегеже.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 2 июня в 9.45 утра в Сегежском районе произошло ДТП. На 520 километре региональной автодороги «Подъезд к Сегеже» столкнулись легковой автомобиль LADA Granta и грузовик ЛУИДОР.
По предварительным данным, 79-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком, двигавшимся навстречу.
В результате аварии водитель автомобиля LADA погиб на месте. Водитель грузовика получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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