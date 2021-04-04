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Талые воды размыли дорогу в Петрозаводске – специалисты обещают восстановить

Новости. Общество
12:40, 05 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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На дорогах и тротуарах Петрозаводска продолжают ликвидировать скопление талых вод и устраняют залития, в том числе и на улице Ярославской, где образовался провал на дороге.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в период активного снеготаяния МКУ "Служба заказчика" продолжает в круглосуточном режиме ликвидировать скопление талых вод на проезжей части и тротуарах. Специалисты очищают дождеприёмники от снежного и ледяного покрова, проверяют состояние труб под дорогами, при необходимости проводят их разморозку.

Так, в течение минувших выходных работы по восстановлению работоспособности сети ливневой канализации были выполнены на Лесном проспекте, на улицах Хейкконена, Короленко, Новосулажгорской, Логмозерской, Сусанина, в районе пешеходного тоннеля со стороны улицы Фурманова.
Устранение залития продолжается на Ярославской улице. После очистки специалисты обследуют данный участок и примут решение о возможности восстановления дорожного покрытия. Ранее сообщалось, что на дороге по улице Ярославской образовался провал.

Сегодня МКУ "Служба заказчика" планирует проведение работ на сетях ливневой канализации на Ленинградской улице в районе консерватории, у поликлиники № 4 на Нойбранденбургской улице.

Также сотрудники муниципального учреждения ежедневно проверяют состояние покрытий детских игровых площадок, расположенных на городской территории. При обнаружении залитий принимаются меры по ликвидации талых вод.

В мэрии напомнили, что обо всех нарушениях в работе сети ливневой канализации горожане могут сообщить диспетчеру МКУ "Служба заказчика" по телефону 89637440255 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

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Комментарии

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Ираклий
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кир
2021-04-05 12:51:57
Пофиг, это их работа, - сказал кот.
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